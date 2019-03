Spal-Roma | rissa Dzeko-El Shaarawy negli spogliatoi! Tutti i retroscena

La bandiera anarchica di Daniela Spaletra in mostra al Macro di Roma : ... fatto a mano dallo stesso Fiaschi pochi anni prima di morire, continua ad alimentare il sogno ed una pretesa sovrana di riscatto delle diverse singolarità e del mondo intero. Grazie di cuore al ...

Roma - Ranieri lancia l’allarme dopo il ko con la Spal : “senza Champions - molti giocatori cambieranno aria” : L’allenatore della Roma ha commentato con amarezza il ko subito contro la Spal, paventando molti addii in caso di mancata qualificazione in Champions Situazione delicata in casa Roma, la sconfitta della Spal complica particolarmente la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, incapaci di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Inter. Filippo Rubin/LaPresse Un 2-1 difficile da digerire per Ranieri, che ha lanciato ...

Delusione Ranieri : “Spal da squadra - la Roma no” : Claudio Ranieri arriva in sala stampa rigido e con una smorfia che gli incornicia il volto. Gli viene chiesto perche' questa Spal ha sorpreso la Roma. "Sorpresi sul campo - la replica veloce dell'allenatore - ma non nella preparazione tattica. Sapevamo tutto dei nostri avversari: pur sapendolo non siamo stati in grado di fermarli. La squadra di Semplici e' stata determinata, producendo buone geometrie. Ha giocato di squadra". Mentre la Roma...? ...

La Roma frena e cade - la Spal vola con Fares e Petagna : Una Spal determinata supera una Roma con poche idee per 2-1 a Ferrara, grazie ai gol di Fares e Petagna su calcio di rigore. A nulla è servito il gol su penalty di Perotti. La Roma cercava punti pesanti per proseguire l'inseguimento al 4° posto, visto il derby di Milano di domani, ma trova la sua bestia nera quest'anno e perde anche in trasferta dopo il ko dell'Olimpico, seconda volta nella sua storia. Per Ranieri dopo il successo con l'Empoli ...

Sei punti offerti alla Spal - a Ferrara ringraziano chi ha costruito la Roma : dal nostro inviato Se Lazzari sembra Cafu, se Patagna appare come il fratello gemello di Bobo Vieri e Fares ti sfodera una serata alla Cristiano Ronaldo, dici: c'è qualcosa che non va, ma di molto ...

Spal-Roma - Semplici : 'Prestazione sopra le righe - continuiamo così' : Questo il commento di Leonardo Semplici: "Abbiamo fatto una grande prestazione, la cercavamo da tanto " ha dichiarato l'allenatore della Spal ai microfoni di Sky Sport " La vittoria ci mancava da ...

Spal-Roma - Ranieri : “Loro sono stati squadra - noi no” : SPAL ROMA 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato sconfitta contro la Spal: “Abbiamo giocato contro una squadra e noi non siamo stati squadra. Abbiamo perso tutti i duelli a terra. Tra noi e loro i più determinati erano loro. Dobbiamo essere più […] L'articolo Spal-Roma, Ranieri: “Loro sono stati squadra, noi no” proviene da Serie A News ...

