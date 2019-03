A Palermo torna il Minimo Festival del Piccolo Teatro Patafisico

ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) Arriva la nona edizione deldeldi. La nona edizione delNazionale di Corti di Danza eavrà luogo aldal 27 al 31 marzo. Delle 85 proposte ne sono state scelte 11. Come ogni anno, oltre ai corti in concorso, il pubblico potrà godere di due spettacoli fuori concorso che quest'anno sono: "Un po' di più" di e con Lorenzo Covello e Zoé Bernabéu, spettacolo vincitore MTF 2017 che andrà in scena il 27 marzo alle ore 21 alla Sala Strehler delBiondo e "Kriptonite" con Giuseppe Macauda, regia Orazio Condorelli, menzione speciale MTF 2017 che andrà in scena il 31 marzo alle 21 aldi via Gaetano La Loggia 5.Ilè l'occasione perdi accogliere compagnie e artisti da tutto il territorio nazionale che porteranno qui le loro opere e si contenderanno ...

