Sfiducia a Toninelli | ' orgoglioso di quanto fatto | attacchi partiti per le concessioni'

Sfiducia Toninelli - Casellati richiama Marcucci (Pd) sui tempi. Lui : “Mi lasci terminare - è da ieri che ci tortura” : Scontro in Aula tra il capogruppo Pd Andrea Marcucci e la presidente del Senato Elisabetta Maria Alberti Casellati, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla mozione di Sfiducia al ministro Danilo Toninelli. La bagarre si è accesa quando Casellati ha richiamato sui tempi l’esponente dem: “Mi lasci terminare, è da ieri che ci tortura”, ha rivendicato Marcucci. La replica: “Deve rispettare i tempi, si legga il ...

Toninelli - non passa la mozione di Sfiducia : «Attacchi alla mia persona sono partiti casualmente» : Era un esito scontato quello delle due mozioni di sfiducia individuali presentate da Pd e Forza Italia, con il sostegno di Fratelli d'Italia, contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ...

Tav - 'salvo' anche Toninelli - Sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula - lite Forza Italia-M5s : Danilo Toninelli resta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Al Senato non passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Respinta mozione Sfiducia Toninelli : Il Senato ha respinto la prima delle due mozioni di sfiducia , quella del Pd, votata anche da Forza Italia, che ne ha presentata una propria,, nei confronti del ministro delle Infrastrutture Danilo ...

Toninelli - bocciata la Sfiducia in Senato : le dimissioni chieste da Pd e FI : Toninelli , bocciata la sfiducia in Senato : l'Aula ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presentata dal Pd. I voti a favore dell'...

Sfiducia Toninelli - Airola (m5s) urla : “Bunga bunga” a Forza Italia. Giro (FI) risponde con il gesto delle manette : Bagarre e caos in Aula a Palazzo Madama, poco prima dell’avvio delle votazioni sulle mozioni di Sfiducia al ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli. Protagonisti dello scontro Alberto Airola (m5s) e Francesco Giro (FI). Tutto è partito quando il primo aveva urlato durante l’intervento del senatore forzista Sandro Biasotti le parole ‘bunga bunga‘ associate a Silvio Berlusconi, per replicare al parlamentare ...

Senato - caos durante discussione su mozione di Sfiducia a Toninelli : senatore di FI fa il segno delle manette al M5s : Bagarre in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni di sfiducia contro il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. durante il suo intervento, il Senatore di Forza Italia Sandro Biasotti si rivolge direttamente al ministro dei Trasporti: “Vedo che sta giocando col cellulare, la invito ad andare su Google e digitare ‘Toninelli’. Vedrà la parola ‘gaffe‘ accanto al suo nome”. Il Senatore ...

Danilo Toninelli - la vendetta di Gregorio De Falco : "Incapace - voto sì alla Sfiducia" : La vendetta è pronta. "Credo che il ministro non abbia dimostrato la capacità necessaria. Voterò sì alla sfiducia". Gregorio De Falco, senatore espulso dal Movimento 5 Stelle ora nel gruppo misto, annuncia il suo voto favorevole alla mozione di sfiducia contro il ministro dei trasporti Danilo Tonine

Mozioni di Sfiducia a Toninelli - cartelli in aula : «Lo facciamo per te» : Essa si configura, quindi, soltanto come una maldestra exit strategy dalla situazione politica che si è venuta a creare nella maggioranza di Governo». Si ricorda che «le risorse economiche stanziate ...

Toninelli : in Senato esame mozioni di Sfiducia di Pd-FI nei confronti del ministro : Al via in Aula al Senato l'esame delle mozioni di sfiducia nei confronti del ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli presentate dal Partito democratico e da Forza Italia. Le due mozioni a ...

Danilo Toninelli - protesta in aula di Forza Italia : "Mozione di Sfiducia - lo facciamo per lei - si dimetta" : "Ministro Toninelli lo facciamo per te". Con questi manifesti i senatori di Forza Italia hanno protestato in aula durante la mozione di sfiducia al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Alessandra Gallone, senatrice azzurra, lo ha umiliato con un discorso davvero sarcastico e feroce: "Toni

