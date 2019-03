Non c' è mai stata nessuna console fisica nel progetto di Google Stadia

eurogamer

(Di giovedì 21 marzo 2019) Prima della presentazione di(nuova piattaforma per il gioco in streaming), la rete èinondata di rumor e speculazioni varie sul nuovodel colosso informatico. Ma come Phil Harrison ha svelato ai microfoni di IGN, non c'è mainelEcco quanto affermato da Harrison durante la GDC 2019:"Non c'è maiunae mai ci sarà.si basa sul fatto che non siamo una scatola, non siamo legati ad uno specifico dispositivo ma è il data center ad essere la nostra piattaforma."Leggi altro...

