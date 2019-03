L' iPhone X 2019 si sbloccherà con una scansione delle vene

iPhone 2019 - ecco come saranno : A sei mesi dall'uscita di iPhone XS e alla vigilia di uno degli eventi Apple più importanti di sempre, cominciano già a circolare le prime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche dei nuovi iPhone 2019 in arrivo a settembre. In questo momento l'attenzione della Mela è sui servizi per cercare di diversificare i propri introiti e dipendere meno dalle oscillazioni del mercato degli smartphone, arrivato oramai a ...

iPhone - iPad e Macbook Pro - cosa aspettarci da Apple nel 2019 : Apple è stata accusata di aver perso lo smalto innovativo dei tempi migliori, soprattutto dal punto di vista degli smartphone. Laddove la concorrenza ha già mostrato i propri piani per gli smartphone pieghevoli e il 5G, la Mela ha deciso di stare alla finestra confermando sotto i baffi che i nuovi iPhone 2019 non presenteranno grosse novità da questi due punti di vista. Ma in realtà, negli uffici di Cupertino le idee non ...

Come saranno l'iPhone e l'iPad nel 2019 : Batterie più potenti, tre fotocamere e scocca in vetro. Sono le principali novità che dovrebbero arrivare sugli iPhone del 2019. Resteranno invece simili il design, che avrà sempre il notch Come ...

Almeno quattro novità certe per gli iPhone 2019 : la situazione il 18 febbraio : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione dell'iPhone 2019 e, come sottolineato il mese scorso, al momento non possiamo fare altro che spaziare nel mondo delle indiscrezioni. Tuttavia, quando a parlare è un personaggio come il famoso analista Ming-Chi Kuo, è impossibile non dare il giusto risalto alla notizia. In attesa di qualche segnale concreto da Apple su quelle che saranno le sue mosse durante quest'anno, proviamo a capire a suo dire ...

iPhone 2019 con 3 fotocamere - il costruttore di lenti di crede - : Ma trattandosi di indizi che provengono dal mondo dei fornitori i segnali non sono mai univoci: nel caso di Largan infatti la stessa società nel tempo è diventata fornitore di lenti anche per i ...

iPhone 2019 con tripla fotocamera : Apple punta tutto sul mondo AR : LEGGI ANCHE : Apple al lavoro su un servizio di streaming videoludico in stile Netflix iPhone XS Max 2019 avrà una tripla fotocamera per il mondo AR A differenza di quanto visto, per esempio, con i ...

L'iPhone X 2019 avrà la fotocamera 3D : Per realizzare questo sensore 3D Apple sta lavorando insieme a Sony, uno dei principali produttori al mondo di obiettivi per smartphone. A cosa servirà il sensore 3D sulL'iPhone 2019 Il sensore ...

L'iPhone X 2019 costerà meno dell'iPhone Xs? : I motivi sono diversi, a partire dalle difficoltà di Apple di sfondare nel mercato cinese fino ad arrivare ai problemi dell'economia mondiale che dopo alcuni anni di crescita sta scivolando verso un ...