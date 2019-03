La première di Pretty Little Liars The Perfectionists rivela la verità sulle Emison e sul

optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Non sappiamo ancora quando e se andrà in onda in Italia ma quello che è certo è cheThenegli Usa ha preso il via ieri sera non solo dando il via ad un nuovo giallo che terrà insieme le fila dello spin off, mando anche quello che è successo dopo il finale della stagione madre.In particolare, ladiTheha realizzato i sogni dei fan delle, ovvero la coppia formata da Alison (Sasha Pieterse) ed Emily (Shay Mitchell) e di Mona. Il finale di PLL aveva risolto la vita di tutti regalando un lieto fine a tutte le nostre bugiarde ma allora come mai la bella Alison si ritrova da sola in quel di Beacon Heights?E come mai nella stessa città si trova Mona dopo che i fan dil'hanno lasciata alle prese con la sua nuova vita in Francia con Mary e Alex Drake (Andrea Parker e Troian ...

blawnkspace : RT @SeriesTWBZ: Sasha Pieterse, Janel Parrish, Sofia Carson e a grande surpresa da noite Ashley Benson ontem na premiere de Pretty Little L… - galazini_ : RT @SeriesTWBZ: Sasha Pieterse, Janel Parrish, Sofia Carson e a grande surpresa da noite Ashley Benson ontem na premiere de Pretty Little L… - Rennan_Brachman : RT @SeriesTWBZ: Sasha Pieterse, Janel Parrish, Sofia Carson e a grande surpresa da noite Ashley Benson ontem na premiere de Pretty Little L… -