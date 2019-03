Bimbo muore d’influenza, odio no vax verso la madre: “Hai inventato tutto, tuo figlio non esiste” (Di giovedì 21 marzo 2019) Jill Promoli, una donna canadese, dopo aver perso il figlio di 2 anni a causa dell'influenza ha condotto una campagna per promuovere le vaccinazioni e in questo modo salvare delle vite. Su di lei, però, si è scagliata la rabbia dei No Vax: "Sei una madre orribile, hai ucciso tuo figlio, ti meriti quello che è accaduto a tuo figlio". Ma anche: "E' tutto falso, tuo figlio non esiste”.



