Tragedia in Calabria | medico morto in casa con un colpo di arma da fuoco | ipotesi suicidio

Tragedia in Calabria - si suicida gettandosi sotto un camion : Poche ore fa un drammatico incidente si è verificato in Calabria. Un uomo si è purtroppo tolto la vita gettandosi sotto un camion. L'incidente si è verificato sull'autostrada del Mediterraneo A2. Il mezzo pesante lo ha travolto e ucciso. Ancora non sono chiari i motivi che hanno spinto l'uomo a commettere questo drammatico gesto. Il traffico risulta essere momentaneamente bloccato per consentire il recupero della salma e i rilievi del caso da ...

Maltempo Calabria - Tragedia sfiorata a Cirò Marina : vento scoperchia tetto di uno stabile - nessun ferito : La copertura in alluminio del tetto di uno stabile condominale di Cirò Marina è stata letteralmente strappata e fatta volare in seguito alle forti raffiche di tramontana che, dalle prime ore di oggi, stanno soffiando impetuose sul Crotonese. Non ci sono stati feriti. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. La copertura è andata a finire su un’auto senza nessuno a bordo che era parcheggiata nella strada sottostante il palazzo. Sul ...