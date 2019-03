Scopriamo i primi 16 minuti di Sekiro | Shadows Die Twice

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Dieè in uscita il 22 marzo, tra pochi giorni, e mentre siamo in attesa della fatidica data IGN ha condiviso su YouTube i16di gioco.Come possiamo vedere, il filmato ci inizia al titolo mostrandoci le prime sequenze di gioco, inclusa la lunga cinematic iniziale. Una volta conclusasi, ci risveglieremo in un luogo piuttosto tetro e freddo, pronti per il tutorial iniziale di gioco, con il quale possiamo prendere confidenza con il rinnovato combat system.Riportiamo di seguito il filmato in oggetto:Leggi altro...

