Il Ppe sospende il partito di Orban con effetto immediato

Europa - il Ppe sospende partito di Orban : 19.44 Fidesz, il partito conservatore del premier ungherese Orban , è stato sospeso dall'assemblea politica del Ppe. La condotta di Fidesz sarà monitorata da un collegio di tre probiviri che riferiranno alla presidenza del Ppe. La decisione (90 voti a favore e 3 contrari) è stata "concordata" tra i Popolari e il leader ungherese. La sospensione di Fidesz ha "effetto immediato". Questo comporta "la non partecipazione a nessuna riunione del ...

Clamoroso in Albania : la Federazione sospende tutti i campionati di calcio a causa delle troPpe violenze : La Federazione Calcistica Albanese ha deciso di sospendere tutti i campionati a causa dell’eccesso di violenza delle ultime settimane “La Federazione Calcistica Albanese rende noto che tutte le partite del campionato nazionale di calcio in programma questo fine settimana non verranno disputate a seguito della decisione presa dall’Unione degli Arbitri Albanesi di boicottare tutte le partite fino al ritorno della polizia di ...