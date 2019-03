Boy erased – Vite cancellate - le buone intenzioni non salvano dal già visto e dalla noia : Boy Erased – Vite cancellate è l'ennesimo film “tratto da una storia vera”. Ormai non c’è nemmeno più bisogno di sottolinearlo, perché a parte i film di supereroi, in cui il fatto che qualcuno cominci a volare o attraversi una parete di cemento dovrebbe porli al di là della verosimiglianza, quasi tutte le altre pellicole si ispirano a fatti autentici. Prendiamo gli ultimi premi Oscar: degli 8 candidati a miglior film, a parte appunto il ...