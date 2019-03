Arresto De Vito | Fraccaro | “Fatto molto grave” Paragone | “Fuori subito” e sulla Raggi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Entrando in Senato il Ministro penstatstellato Riccardocommenta così l’di Marcello De: “Unpesante, un fattograve. Adesso verifichiamo il tutto”. Unper presunte tangenti e corruzione rappresenta la perdita della ‘verginità’ per il M5s? “No – risponde il ministro– è come si risponde che determina la correttezza di un movimento come il nostro”. Gianluigisenatore M5S, ieriduro nei confronti dell’indagine che riguarda il neo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, sui fatti di oggi, afferma: “Gravissimo questo, Desi deve dimettere e se ne deve andare perché con questa accusa non può rimanere nel movimento, ora zero tentennamenti ed opacità, altrimenti la nostra credibilità viene meno”. Maesclude che ...

