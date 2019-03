Adolescenza | età terra di nessuno Ma è davvero così?

'L' Adolescenza ? Finisce a 30 anni'. Uno studio sposta l'inizio dell'età 'pienamente adulta' : Vi sentite degli eterni adolescenti alla soglia dei 30 anni? È normale, lo dice la scienza: secondo uno studio , infatti, le persone non diventano pienamente "adulte" fino a quando non hanno compiuto il trentesimo anno di età. I ricercatori hanno esposto la loro teoria nel corso di ...

"L'Adolescenza? Finisce a 30 anni". Uno studio sposta l'inizio dell'età "pienamente adulta" : Vi sentite degli eterni adolescenti alla soglia dei 30 anni? È normale, lo dice la scienza: secondo uno studio, infatti, le persone non diventano pienamente "adulte" fino a quando non hanno compiuto il trentesimo anno di età. I ricercatori hanno esposto la loro teoria nel corso di un meeting ospitato dall'Academy of Medical Sciences di Oxford.Lo studio suggerisce anche che a 18 anni il cervello è ancora nel pieno di ...