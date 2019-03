Zingaretti finisce indagato Il M5s attacca | Si dimetta

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Nicola, fresco di nomina come nuovo segretario del Pd, sarebbeper finanziamento illecito dalle procure di Roma e di Messina. A rivelarlo è L'Espresso che ha letto gli interrogatori di due avvocati siciliani, Piero Amara e Giuseppe Calafiore, che - riporta il settimanale - "da mesi stanno facendo tremare magistrati, politici e giudici del Consiglio di Stato". I due, si legge nelle anticipazioni, "arrestati nel febbraio del 2018 per corruzione in atti giudiziari, un mese fa hanno patteggiato 3 e 2.9 anni a testa, ma le loro dichiarazioni continuano a fare da carburante alle indagini delle procure di Roma e di Messina". Nelle more dell'istruttoria, che ha vari filoni d'indagine,è stato iscritto per un presunto finanziamento illecito. L'inchiesta sul neo segretario del Pd è portata avanti dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Fava, e prende ...

