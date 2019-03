Roma | pittore in fin di vita per un pugno | ora è caccia al branco

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) È stato colpito da unin pieno volto mentre stava parlando con cinque giovani seduti su una panchina. Umberto Ranieri,55enne della provincia di Chieti, si trova ora in coma. Diplomato alle Belle Arti a Ripetta, l'uomo è crollato a terra sbattendo la testa. La caduta avrebbe così provocato un"emorragia cerebrale e ora le sue condizioni sono gravissime.L'aggressioneA largo Preneste, dove è stato aggredito, lo conoscono tutti. Lì il 55enne ama passeggiare e incontrare gli amici. Ma qualcosa domenica scorsa è andato storto. Il Messaggero parla di uno scambio di parole, non una lite. Poi undritto al volto che lo ha mandato a terra.Chi lo ha colpito è subito scappato insieme a un gruppo di amici. A chiamare i soccorsi due persone che erano sedute poco distanti. Ilsi trova ora nel reparto di rianimazione del San Giovanni in gravi condizioni. "È difficile che si ...

Corriere : Pittore picchiato per strada da 5 ragazzi. Il padre: «Mio figlio è in fin di vita» - Observer609 : RT @Corriere: Pittore picchiato per strada da 5 ragazzi. Il padre: «Mio figlio è in fin di vita» - GaiaGaudenzi : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo gli affreschi di Andrea Pozzo nella maestosa chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma (1685-1697). Percorrend… -