Più autonomia per l' Audi A3 a metano | a gas oltre 400 km

Sei liguri su 10 vogliono Più autonomia - ma senza unire le forze con altre Regioni : Secondo l'opinione pubblica, anche l'andamento dell'economia nazionale ne trarrebbe dei vantaggi. Più di un intervistato su due, 53,0%,, infatti, ha una visione positiva del 'federalismo' mentre ...

Autonomia - così lo Stato centrale finge di concedere Più diritti : La questione delle autonomie locali torna a essere di attualità, come istanza di autodeterminazione e di libera scelta di politiche, soprattutto economiche. Al di là di qualsiasi valutazione, riguarda l’esercizio di diritti e la rivendicazione di libertà. Curioso che avvenga in un momento storico nel quale tengono banco idee sovraniste che richiedono una coesione nazionale pressoché totale, laddove invece le tensioni federaliste disegnerebbero ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : 'Con l'autonomia nessuno avrà Più scuse' : 'In alcune zone del Paese la politica non era mai responsabile. Era sempre colpa del governo, dello Stato, dei marziani'. E ancora: 'Calabresi, pugliesi, campani: se hai treni a gasolio e formiche ...

Non è l'arena - Matteo Salvini a Massimo Giletti : "Con l'autonomia nessuno avrà Più scuse" : "Autonomia significa gestire direttamente i propri servizi e non hai più scuse. Se fai male, è colpa tua". Matteo Salvini, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, spiega con poche parole e molta chiarezza perché l'autonomia delle regioni è importante: "l'autonomia è una battaglia del

Il ministro Stefani a Bettola : 'Autonomia regionale - Più vicini alle esigenze dei territori' AUDIO : Anas e il tratto di Statale 45 'genovese' Pisani ha rimarcato l'aspetto delle infrastrutture e dell'economia: 'Ho chiesto ad Anas informazioni sulla soluzione dei problemi della statale 45. Anas mi ...

Autonomia - si apre il caso Roma. Raggi vede Conte : ora Più poteri : Ostentano sicurezza i leghisti. La ministra Erika Stefani annuncia: «Nessun allarmismo. La legge per l?Autonomia va avanti e non sono affatto allarmata. E? infondata ogni voce che...

Autonomia - si apre il caso Roma Raggi vede Conte : ora Più poteri : Nella richiesta ufficiale di Autonomia avanzata da De Luca e riguardante tanti ambiti, lavoro, istruzione , economia, ambiente e via dicendo, si sottolinea un principio: 'La Regione Campania ...

Berlusconi : sì a Più autonomia ma senza togliere a regioni del Sud : Roma, 14 feb., askanews, - 'Siamo favorevoli a una maggiore autonomia ma teniamo in grande considerazione anche le regioni del Sud': così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato, ...

Autonomia : Moretti (Pd) - 'ennesimo rinvio - Lega non ha Più scuse nè alibi' : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - “Sull’Autonomia assistiamo all’ennesimo rinvio. Adesso però Lega non ha più scuse né alibi: è il primo partito, governa ed è quindi la principale responsabile del mancato accordo sull’Autonomia. È ormai chiaro che a dettare l’agenda è Matteo Salvini, a maggior ragione

Autonomia - ostacoli dai ministeri : un mese in Più per trattare : ROMA La dead line del 15 febbraio sarà formalmente rispettata. Ma la trattativa sull?Autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna proseguirà ancora. Probabilmente per un altro...

Più forti in Europa per conservare l'autonomia regionale - da Bruxelles arriva l'analisi di Toma : Tra i temi trattati, i programmi futuri dell'Unione europea per istruzione, cultura, sport e giovani. Il giorno successivo, alla ripresa dei lavori del Comitato, il dibattito ha interessato il ...