“Peterloo” | Mike Leigh | un film perché preoccupato per democrazia

(Di martedì 19 marzo 2019) Ha raccontato in maniera epica ma anche molto articolata un importante passaggio della storia britannicanel suo nuovo, "Peterloo", nei cinema dal 21 marzo. Siamo nel 1819 e dopo che l'esercito britannico ha sconfitto Napoleone nella celebre battaglia di Waterloo, nel Nord dell'Inghilterra si diffonde il malcontento tra la popolazione che soffre per disoccupazione, restrizione sull'importazione dei cereali, cattivi raccolti.Mentre a Londra la monarchia e il governo difendono i propri privilegi, a Manchester le voci democratiche iniziano a farsi sentire, si parla di suffraggio universale e della necessità di una vera rappresentanza in Parlamento. Il 16 agosto 1819 a St. Peter's Field viene organizzato un grande comizio a cui accorrono migliaia di persone, pacifiamente, ma l'intervento della cavalleria e dell'esercito lo trasforma in un massacro. Quell'evento, però, ...

