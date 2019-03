Il governo va in porto | di A Mauro

Il governo va in porto : Dopo sole 24 ore di braccio di ferro con Matteo Salvini, la nave Mare Jonio della ong italiana Mediterranea Saving Humans, con il suo carico di 49 migranti più l'equipaggio, entra al porto di Lampedusa scortata dalla guardia di finanza. E con essa, prontamente sequestrata dalle forze dell'ordine, anche il governo gialloverde entra metaforicamente in porto . Sgravato dal peso della Mare Jonio, l'esecutivo ora può tentare di gestire ...

Lombardia : Fontana - 'su trasporto fondamentale dialogo con governo e Fs' : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Il piano di investimenti da 14,6 miliardi di euro per la Lombardia , presentato questa mattina da Rfi, "invertirà completamente il funzionamento della nostra rete e porterà a un cambio di rotta sul trasporto pubblico locale". Lo ha detto il presidente della Regione Lomba

'Libertà di stampa a rischio in Italia - attacchi dal governo '. Il rapporto del Consiglio d Europa : Mentre 'Di Maio ha insultato i giornalisti dopo il processo al sindaco di Roma , Virginia Raggi, e ha dato inizio a una politica per abolire i fondi pubblici alla stampa '. Il che ha portato l' Italia ...

Aeroporto dello Stretto - il governo approva l'ordine del giorno di Siclari : 'lo scalo di Reggio Calabria potrà diventare strategico come ... : Vigilerò sull'attività del Governo affinché la volontà politica, manifestata accogliendo il mio odg, diventi prima possibile Legge", conclude Marco Siclari . Aeroporto dello Stretto , il Governo ...

Vertice in Regione per garantire il governo del porto : ... l'infrastruttura e l'intera economia regionale. All'incontro hanno partecipato tutti i soggetti pubblici che a vario titolo hanno responsabilità nello sviluppo del porto : i Comuni di Livorno e ...

Sea Watch - Martina : "Un governo serio affronta emergenza portando la nave in porto" : Agenzia Vista, Liguria, 25 gennaio 2019 'Un governo serio affronta emergenza portando la nave in porto'. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina , a Genova a margine ...

Di Maio presenta Lino Banfi : “All’Unesco per il governo”. E lui : “Prima solo plurilaureati. Che c’entro io? Porto il sorriso…” : “Benvenuti a questo evento che per noi è una festa sul reddito, una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano. Voglio iniziare con un ospite speciale: il maestro Lino Banfi“. Luigi Di Maio ha aperto la presentazione show sul reddito di cittadinanza presentando l’attore pugliese, che rappresenterà il governo presso l’Unesco. “Quando mi hanno detto di volermi investire di questo incarico, mi sono chiesto ‘che ...