Governo nel pallone Def ancora senza cifre

L'accordo con la Cina è diventato il pomo della discordia nel Governo italiano : Opportunità per il Made in Italy o paradossale cessione di sovranità? La Nuova via della seta divide il governo ed è al centro di una questione geopolitica molto delicata

Lite nel Governo sul condono edilizio Ma quella norma c’è davvero? Ecco il testo : Il pacchetto di norme per «sanare» irregolarità tecniche nell’edilizia privata. Fonti vicine alla Lega: «Notizia infondata, non c’è alcun condono edilizio».

L’accordo con la Cina è diventato il pomo della discordia nel Governo italiano : La città di Kashgar, nello Xinjiang a maggioranza uigura, Cina. (foto: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images) La visione del mondo dei due partiti di governo talvolta può assumere tratti contradditori, ma in particolare riguardo la questione cinese si naviga a vista. Quello che sappiamo per ora: il presidente della Repubblica popolare Xi Jinping è atteso a Roma giovedì 21 marzo nel pomeriggio, due giorni dopo il discorso del ...

Tensione nel Governo per ipotesi mini-condono edilizio : Milano, 19 mar., askanews, - Tensione nel governo per una ipotesi di mini sanatoria edilizia che i 5 Stelle contestano e che compare in un documento tecnico della Lega con le proposte per il decreto ...

Lite nel Governo sul condono edilizio | Ma quella norma c’è davvero? Ecco cosa dice il testo : Il pacchetto di norme per «sanare» irregolarità tecniche nell’edilizia privata. Fonti vicine alla Lega: «Notizia infondata, non c’è alcun condono edilizio».

Scintille nel Governo sullo sblocca cantieri. La Lega : "Nessun condono" : Il cosiddetto dl sblocca cantieri, al centro di un vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, in attesa dell'approdo mercoledì sul tavolo del cdm, rischia di diventare nuovo terreno di ...

Scintille nel Governo sullo sblocca cantieri. La Lega : 'Nessun condono' : Il cosiddetto dl sblocca cantieri, al centro di un vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, in attesa dell'approdo mercoledì sul tavolo del cdm, rischia di diventare nuovo terreno di ...

Nuova lite nel Governo : le tensioni sul condono edilizio : Dopo la flat tax, scoppia una Nuova lite nel governo. Motivo del contendere sarebbe una norma inserita nella bozza del decreto sblocca cantieri e che conterrebbe una sorta di condono edilizio.Secondo fonti governativi del M5S, infatti, questa mini-sanatoria escluderebbe "dall'accertamento di conformità" e "dalla violazione edilizia" negli edifici antecedenti al 1977 le "irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, eccedenti il 2 ...

Governo - spunta un ‘condono’ nello sblocca cantieri : scontro M5s-Lega : scontro nel Governo sul decreto sblocca cantieri: a spaccare Movimento 5 Stelle e Lega è una norma inserita nel testo dal Carroccio, definita dai pentastellati come un "condono". La norma proposta dalla Lega permetterebbe di sanare eventuali piccole irregolarità negli edifici antecedenti al 1977.Continua a leggere

Sblocca cantieri - tensione nel Governo per un condono edilizio. Lega : non c'è : tensione all'interno del governo per le voci di un condono edilizio inserito nel disegno di legge Sblocca cantieri. «Non c'è alcuna ipotesi di condono edilizio nello Sblocca cantieri, né in altri ...

Lite nel Governo sul condono edilizio 5Stelle : la Lega lo vuole. La replica : falso : Il pacchetto di norme per «sanare» irregolarità tecniche nell’edilizia privata. Fonti vicine alla Lega: «Notizia infondata, non c’è alcun condono edilizio».

Governo - nello sblocca cantieri si litiga sul condono. I 5S 'La Lega lo vuole'. Il Carroccio smentisce : Nel decreto sblocca-cantieri - che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì - spunta anche una sorta di sanatoria sulle mini-irregolarità dei vecchi edifici, costruiti prima del 1977. La ...

Flat tax - tensioni nel Governo su coperture. Lite Salvini-Lezzi : Sulla per le famiglie è scontro nel governo. '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione', ha detto Matteo a Rtl 102.5 attaccando il Mef per ...

Flat tax - lite nel Governo su coperture. Salvini a Lezzi : 'Pensi alle Regioni' : ... ma questo si può fare man mano che l'evasione viene ridotta, eliminarla è un pò difficile, e man mano che si rivedono le spese dello Stato', ha detto il ministro dell'Economia Tria alla ...