False fatture | sequestro da 3 milioni per l' autosalone nel Napoletano

Fatture False per intascare fondi Ue - indagato il presidente della commissione bilancio della Regione siciliana : Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni degli indagati , compresa la segreteria politica di Savona, per reperire documentazione relativa ad ulteriori finanziamenti ottenuti.

Fatture False - sequestro beni da 4 - 5 Mln : 9.05 Il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Palermo ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 4,5 milioni di euro,dopo aver scoperto una rilevante frode fiscale mediante l'emissione e l'uso di Fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino 2 aziende fittizie che emettevano Fatture false per importi rilelevanti a beneficio di altre 2 imprese per consentire loro l'evasione delle imposte sui redditi e ...

Giro False fatture per contributi Artea : ANSA, - SIENA, 27 FEB - Un Giro di false fatture per operazioni inesistenti finalizzate alla percezione di contributi pubblici nel settore agricolo. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza in Val ...

Tiziano Renzi 725mila euro in fatture False - lavoratori in nero e ditte fantasma : Per Tiziano Renzi le accuse sono molto pesanti, lui promette che la verità verrà fuori Quando i finanzieri hanno cercato le sedi delle società a Cesano Maderno hanno trovato una casa, a Carapelle “un mero recapito“. Dei titolari, spesso stranieri, uno non sapeva nemmeno di esserlo: si è poi scoperto che non era lui a mentire, ma la ditta a essere un fake. … L'articolo Tiziano Renzi 725mila euro in fatture false, lavoratori in nero e ditte ...

Renzi Sr - difesa via social : 'mai fatture False - bancarotta o lavoratori in nero - non siamo amministratori di fatto : 'Prima o poi la verità verrà fuori' ha scritto su Facebook il padre dell'ex segretario del Pd. Lunedì sono in programma gli interrogatori di garanzia per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli

Tiziano Renzi : massacro mediatico - mai fatte fatture False o bancarotta : - "Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori". E' quanto scrive Tiziano Renzi in un post su Facebook, scritto "visto che mi è consentito per ringraziare tutte le persone che hanno fatto sentire in queste ore la loro vicinanza". "Voglio che sia chiara una cosa: i ...

Tiziano Renzi - “fatture False per 725mila euro” : tra imprenditori ignari e ditte fantasma. E pure soci “a loro insaputa” : Quando i finanzieri hanno cercato le sedi delle società a Cesano Maderno hanno trovato una casa, a Carapelle “un mero recapito“. Dei titolari, spesso stranieri, uno non sapeva nemmeno di esserlo: si è poi scoperto che non era lui a mentire, ma la ditta a essere un fake. Altri risultavano sconosciuti all’anagrafe del Comune in cui, in teoria, svolgevano la propria attività imprenditoriale. Per non parlare di chi, come Amir ...

Domiciliari per i genitori di Renzi. Bancarotta fraudolenta e False fatture : Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato in maniera dolosa il fallimento di tre cooperative, dopo averne svuotato le casse

False fatture e bancarotta : i genitori di Renzi ai domiciliari : La notizia degli arresti scuote la politica. 'Renzi? Niente da festeggiare', dice il ministro Matteo Salvini. Anche Luigi Di Maio dice ai suoi che non c'è da gioire. E lo staff a 5 Stelle fa ...