CN | radio digitale | copertura quasi totale nel 2020

“Hey Shawty” il nuovo singolo di Biondo da domani in radio e in digitale : Dopo l’ottimo riscontro di “Vodka” e di “Tokio Hotel”, da venerdì 1 marzo sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Hey Shawty” , il nuovo singolo di Biondo estratto dal suo ultimo lavoro discografico “EGO”, pubblicato lo scorso novembre su etichetta Sony Music. La giovane promessa della scena Rnb italiana, reduce dalla partecipazione al 69° Festival di Sanremo nella serata dei duetti al fianco di Einar, propone un brano ...

O’Live ritorna il 15 febbraio su Oradio con i Pyramiden - l’intervista : “Siamo la fusione tra analogico e digitale” : Il duo Pyramiden, progetto crossover che spazia dalla dub techno all'ambient fino a sfiorare il big beat, riapre l'appuntamento con O'Live, il live show di ORadio in onda per due venerdì al mese per portare un'ora di esibizione dal vivo di DJ e produttori di musica elettronica del panorama underground. Il 15 febbraio il live set inizierà alle 17:30 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Optimagazine e sul sito ufficiale. I ...