(Di lunedì 18 marzo 2019) Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica delsull’incidente ferroviario parlano di almeno di 24 persone morte e altre 31 ferite, in seguito almento di una Bena Leka, nella provincia di Kasai: sul convoglio viaggiavano un numero imprecisato di passeggeri clandestini.Secondo la polizia ferroviaria, e riportato da Al Jazeera, le vittimesoprattuttoed il bilancio deie’ destinato ad aumentare. Al momento dell’incidente ilattraversava un ponte sul fiume Luembe e numerosi vagoniprecipitati in acqua.L'articoloinun: 24di cui laMeteo Web.

