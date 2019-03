Quarta Repubblica | il talk show politico stasera su Rete 4

Sci - CdM : Petra Vlhova vince il Gigante in Repubblica Ceca. Brignone beffata - è Quarta : Petra Vlhova non si ferma più. Dopo il mondiale ad Are, la slovacca ha vinto anche il Gigante di Coppa del Mondo in Repubblica ceca , sulle nevi di Spindleruv Mlyn con il tempo di in 2.24.69. Con questo trionfo la Vlhova raggiunge le 9 vittorie in carriera. Seconda la tedesca Veronika Rebensburg in 2.24.80 ...