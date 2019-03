Porsche | Cayenne Coupè è ufficiale | la variante con la coda del suv di Stoccarda è realtà

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il nuovoCoupé andrà a coprire un segmento molto apprezzato dal mercato chenon aveva ancora esplorato Ci siamo, manca davvero poco alla presentazionedellaCoupé del suv. Nel corso di un eventoin programma per la fine di questo mesemostrerà al grande pubblico il primo suv coupé mai realizzato dalla casa di. Il nuovoCoupé, riprenderà lo stile e il design del modello attualmente in produzione ma si differenzierà da questo per il parabrezza fortemente inclinato e la linea del tetto che raccordandosi al lunotto posteriore darà vita ad unacorta e sportiva impreziosita dai gruppi ottici uniti da una striscia LED che percorre tutta la larghezza del bagagliaio. Il nuovo suv coupé adotterà le stesse motorizzazioni e soluzioni tecniche delda cui deriva; non abbiamo ancora ...

