Pd Gentiloni presidente | Zingaretti segretario | deve cambiare tutto

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» Gentiloni presidente Video : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Pd - Zingaretti eletto segretario : «Cambio tutto - generazione verde». Gentiloni presidente : L'incoronazione di Nicola Zingaretti a segretario del Pd avviene in un'assemblea nazionale in cui la nuova maggioranza lo acclama e la minoranza frena i malumori e apre una linea di credito,...

Zingaretti : 'Serve un nuovo partito' Gentiloni eletto presidente Pd : 'È indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale', ha aggiunto, perché 'la lotta alla povertà é la condizione per stare meglio tutti'. 'Serve un nuovo partito, il ...

Pd - Zingaretti segretario con Gentiloni presidente e Zanda tesoriere : Roma, 17 mar., askanews, - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti , proclamato ufficialmente dalla assemblea dem - riunitasi oggi a Roma all'hotel Ergife - avrà come compagni di strada, per quanto di ...

Assemblea Pd - Boschi : 'Voto Gentiloni presidente' : LaPresse, Maria Elena Boschi va controcorrente. Dopo aver votato Roberto Giachetti alle primarie, all' Assemblea nazionale, la ex sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio ammette: 'Voto Paolo ...

Pd - Zingaretti : 'Muoviamoci'. Gentiloni presidente | : L'Assemblea nazionale del partito dopo la vittoria del governatore del Lazio alle primarie. "Il Pd non è per nulla sconfitto", ha sottolineato. L'ex premier, votato a larghissima maggioranza, ha ...

Pd - Zingaretti proclamato segretario : 'Governo del Ni e l'Italia galleggia' - Gentiloni eletto presidente : E' indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale perché la lotta alla povertà è la condizione per stare meglio tutti". "Se il governo non lo fa incontriamo noi ...

Zingaretti : «Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto» Gentiloni presidente|Diretta : Il segretario attacca il governo e lancia le battaglie per il futuro. «Si è aperta una nuova prospettiva, ma non è scontato che i voti arrivino a noi. Dobbiamo cambiare tutto»

Pd - Zingaretti : 'Muoviamoci'. Gentiloni presidente | : Il presidente della Regione Lazio è stato eletto dall'Assemblea nazionale del partito dopo la vittoria alle primarie. "Il Pd non è per nulla sconfitto", ha sottolineato. L'ex premier, votato a ...

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario 'Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto'. Gentiloni eletto presidente. Il livetweet : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Pd - Zingaretti proclamato segretario. Gentiloni eletto presidente : Dialogheremo e ci alleeremo con la società che si organizza contro il cambiamento climatico, coni giovani che non trovano lavoro, con uomini e donne di cultura e di scienza, con coloro che credono ...

Pd - Gentiloni presidente | Zingaretti proclamato segretario : "Governo del Ni e l'Italia galleggia" : L'ex governatore del Lazio all'assemblea a Roma: "Dobbiamo cambiare, serve un partito più aperto. Muoviamoci e mettiamoci in cammino"

Paolo Gentiloni è il presidente del Pd : 12.58 Paolo Gentiloni è stato eletto presidente del Pd dall'Assemblea nazionale a Roma.Circa mille delegati a suo favore, nessun voto contrario, 86 gli astenuti. Il nuovo Pd "non nasce dall'abiura del passato, ma dalla consapevolezza che impone riflessioni e programmi nuovi, alleanze per l'alternativa", dice Paolo Gentiloni dal palco dell'assemblea Pd. "Vince la squadra, no a posizioni personali", ha detto.