Padova | Bisoli esonerato per la seconda volta | scelto il sostituto

(Di lunedì 18 marzo 2019) La sconfitta casalinga con il Perugia costa il posto a Pierpaolo. Il club veneto ha sollevato per ladall'incarico il tecnico 52enne.era stato allontanato il 6 novembre per affidare la squadra a Claudio Foscarini ed era stato richiamato a fine dicembre non ottenendo i risultati sperati. Insieme all'allenatore sollevato dall'incarico anche il vice Danilo Chiodi. Al loro posto il mister della Primavera, Matteo Centurioni, e il suo vice Massimiliano Esposito. Ilè penultimo con 23 punti e una partita in più del Carpi, ultimo con 22.

