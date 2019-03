‘Ndrangheta in Piemonte | maxi blitz | sequestrati 40 milioni

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)contro lain. Dalle prime luci del giorno è in corso un'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Torino, del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma e del Ros carabinieri contro un gruppo 'ndranghetistico originario di Vibo Valentia infiltratosi in. 400 gli uomini delle forze dell’ordine impegnati nella vasta operazione, denominata Carminus.In tutto gli indagati sono 17, accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, spaccio di droga, estorsioni, fatture false, affari illegali con le slot machine. Le fiamme gialle hanno sequestrato in via preventiva beni per 45di euro. Le indagini dei carabinieri di Torino erano iniziate nel 2012, mentre la Guardia di finanza indagava sullo stesso sodalizio didal 2015.Per gli inquirenti della Direzione distrettuale antimafia di ...

