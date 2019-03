Lotta libera | World Cup Yakutsk 2019 | dominio della Russia | 9-1 all’Iran in finale

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Si è disputata a, in, laCup di: nella prima fase le otto Nazionali partecipanti sono state divise in due gironi da quattro squadre in base al ranking. Al termineprima fase la classifica ha determinato gli accoppiamenti delle finali. Successo, che nell’atto conclusivo batte 9-1 l’Iran. Terzo gradino del podio per gli USA, che nella finalina superano il Giappone per 6-4. Al quinto posto si classifica Cuba, che batte 6-4 la Mongolia, infine settimo posto per la Georgia, che supera 8-2 la Turchia. Di seguito tutti i risultati.Finalissima Iran-1-93° posto USA-Giappone 6-45° posto Mongolia-Cuba 4-67° posto Georgia-Turchia 8-2Fase a gironiGruppo A Cuba-1-9 Turchia-Giappone 2-8 Giappone-2-8 Turchia-Cuba 3-6 Turchia-0-10 Giappone-Cuba 5-5Gruppo B Georgia-USA ...

