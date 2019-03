Infortunio Suarez | si ferma anche lui dopo Dembelé | i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Piove sul bagnato in casa Barcellona, che perde un altro attaccante causainfatti, stopper, uscito malconcio dalla sfida di ieri (in cui èandato a segno) vinta in casa del Betis.Pochi minuti fa, il sito ufficiale blaugrana ha pubblicato il bollettino medico dell’attaccante, che dovrà rimanere fermo ai box tra i dieci e i quindici giorni. Non dovrebbero esserci dunque problemi per l’andata dei quarti di Champions contro il Mster United.Come conto dalla stessa società, non ci sarà nessun rientro in Uruguay per gli impegni con la propria nazionale,si curerà in Spagna.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, silui: idiCalcioWeb.

