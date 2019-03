Flat tax famiglie | Salvini contro il MEF | Numeri strampalati

La Flat tax è il nuovo terreno di scontro nel governo : Puntuale come un orologio svizzero, anche questa settimana si è aperta con un nuovo fronte di tensione all’interno del governo. L’oggetto del contendere è la flat tax annunciata l’anno scorso in campagna elettorale da Matteo Salvini e ora tirata fuori dal cilindro in vista delle Europee di maggio. Il ministro dell’Interno, in visita a Melfi, ha dichiarato di voler introdurre una flat tax “per le famiglie dei lavoratori dipendenti ...

Il 15% di tasse fino a 65 mila euro di reddito : che cosa è la Flat tax e a chi si applica Video : Ora si applica alle partite Iva: fino a 100 mila euro l’aliquota sale al 20% (ma dal 2020). La proposta della Lega: estenderla anche ai lavoratori dipendenti

Flat tax - Salvini : “Europa chiede conti pubblici in ordine? Tanti saluti - se ci dicono di buttarci nel pozzo…” : Dopo la proposta di una Flat tax estesa a tutti, Matteo Salvini se l’è presa con il Ministero dell’Economia per la stima dei costi (circa 60 miliardi di euro). Ospite a Rtl 102.5, il leader della Lega ha criticato anche l’Europa: “Come si concilia la Flat tax coi conti pubblici in ordine che vogliono a Bruxelles? L’ultima cosa da fare è aumentare le tasse. Ce lo chiedono loro? Ma se ci chiedono di buttarci nel pozzo ...

Flat tax - Lezzi : promessa irrealizzabile : 11.22 "La Flat tax costa 60 mld di euro e il nostro Paese non se li può permettere, dunque è una promessa che non si può mantenere", ha detto la ministra per il Sud, Lezzi, a Radio 24, commentando l' annuncio del vicepremier Salvini. "Vogliamo rivedere le aliquote fiscali, ma il principio costituzionale deve rimanere fermo. La progressività, a mio avviso, non può essere aggirata. Per la Lega non si tratta di 60 mld,per il Mef invece sì, e non ...

