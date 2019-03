Champions | Juve-Atletico | la Uefa indaga sull' esultanza di Ronaldo

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...

Pirlo : 'La Juventus ha tutto per vincere la Champions - potrebbe essere l'anno giusto' : E' stato uno dei giocatori più amati da tutti i tifosi italiani, juventini e non, artefice insieme a un grande gruppo del trionfo nel mondiale di Germania 2006. Si parla di Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, che con il club bianconero ha vinto moltissimi trofei nazionali. Attualmente è opinionista di Sky e sta studiando per ottenere il patentino da allenatore, qualora gli "venisse voglia di allenare" come ha dichiarato in una ...

Ajax - Ten Hag sulla Juventus : 'Deve vincere la Champions - è la favorita' : I quarti di finale di Champions League sono distanti meno di un mese, ma l'attenzione principale dei media è proprio sulla competizione europea per eccellenza. L'unica squadra a rappresentare l'Italia in Champions League è la Juventus, che dopo un ottavo di finale di andata non ideale ha dimostrato nel ritorno di avere grandi ambizioni per arrivare fino in fondo, grazie a un gioco offensivo e alla qualità dei singoli, su tutti Cristiano Ronaldo. ...

La Juve paga l'effetto Champions : con il Genoa la prima sconfitta : E vissero tutti felici e contenti. Potere di un'impresa da favola che addolcisce anche i tifosi bianconeri più intransigenti, quelli che chiedevano le dimissioni di Allegri e chissà quali pun izioni ...

Bonucci fissa le priorità delle Juve : "Vogliamo la Champions - non i 102 punti" : Chiuso per ferie. Il cartello non verrà appeso alla Continassa, ma la Juve riposerà per oltre una settimana: così ha deciso Massimiliano Allegri dopo l'impresa di Champions e la successiva, nonché ...

Scorie Champions - arriva la prima sconfitta Juve : Il Genoa compie un'impresa infliggendo alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Finisce 2-0 in un Ferraris in delirio al termine di una gara dominata dai rossoblu' contro la brutta copia della Juventus di coppa. Considerando anche la gara d'andata, i rossoblu' escono imbattuti dal doppio confronto con 4 punti. L'ex Sturaro, appena entrato nel secondo tempo, e Pandev, stendono una Juventus non in giornata, poco incisiva, quasi mai in ...

Juventus - Allegri 'La rimonta in Champions si è fatta sentire' : GENOVA - 'La rimonta contro l'Atletico in Champions League ha pesato sicuramente. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e quando la partita era sotto controllo abbiamo subito due gol. Ora pensiamo a ...

Juventus - Allegri : 'Pagato lo sforzo Champions' : 'sforzo di martedì? Ha pesato questo sicuramente, nel primo tempo abbiamo rischiato, nel secondo non abbiamo fatto male ma subito un gol ed il secondo su ripartenze. Poteva capitare, poi riprenderemo ...

Sturaro - nessuna rivincita : 'Spero che la Juve vinca la Champions' : GENOVA - 'Spero che la Juventus vinca la Champions League. La rimonta contro l'Atletico Madrid è stata speciale e, assieme ai tifosi, possono togliersi ottime soddisfazioni' . Queste le parole di ...

Juventus vola in borsa - la Champions è più ricca con Cristiano Ronaldo : Per la Juventus è stata una settimana ricca di grandi emozioni. I bianconeri con la rimonta sull'Atletico hanno staccato il pass per i quarti di finale e la loro avventura in Champions League può proseguire. Oltre alla gioia per aver eliminato la squadra spagnola, la Juve ha avuto benefici anche a livello economico. Infatti, la grande impresa di martedì e la tripletta di Cristiano Ronaldo hanno consentito al titolo in borsa dei bianconeri di ...

Juventus Ajax storia di una notte di Champions : La sfida tra Juventus e Ajax è sinonimo di spettacolo nelle notti di Champions League. L’esperienza sfida la sfrontatezza. Una sfida dove nulla è scontato.Juventus Ajax una sfida che vuol dire spettacolo.La sfida di Champions League tra Juventus ed Ajax non può non riecheggiare entusiasmanti epiloghi per i tifosi bianconeri.Almeno nei più giovani.che possono ricordare ancora le gesta di Vialli, Peruzzi, Del Piero e company nella magica ...

Sorteggio Champions : Juve - c'è la rivelazione Ajax. Sognando Ronaldo-Messi : 'L'Ajax è un esempio di come senza risorse eccezionali si possa costruire una squadra competitiva - li elogia Andrea Agnelli -, attraverso la politica sportiva della coltivazione dei settori ...

Champions League - per i bookmakers nessun problema per la Juve contro l’Ajax : Champions League, i quarti di finale vedranno la Juventus affrontare l’Ajax che nello scorso turno ha fatto fuori il Real Madrid Un incrocio insidioso ma di grande fascino, sicuramente alla portata della Juventus. Ai quarti di finale di Champions League i bianconeri troveranno l’Ajax, a nove anni dall’ultimo incrocio europeo. È il momento migliore, riferisce Agipronews, della stagione per i Lancieri, carichi dopo la ...