Scienza con Gioia 2019 | le macchine tra passato | presente e futuro sostenibile

Con il festival 'Le case della Scienza' tante occasioni e appuntamenti per conoscere gli 'Spazi' : Mercoledì 20 marzo, in biblioteca, alle ore 21, si parlerà di scienza e letteratura con Oriano Spazzoli; la serata, intitolata' Dal cielo allo spazio: l'universo immaginato', a cura di Casa Piani in ...

14 marzo - RITORNO ALL'ATLANTE OCCIDENTALE DI DANIELE DEL GIUDICE Conversazione tra Scienza e letteratura - Bari : 14/03/2019 Giovedì 14 marzo 2019, ore 16.00 Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari In occasione della nuova edizione del romanzo Atlante OCCIDENTALE di DANIELE Del GIUDICE, pp. XII248, Einaudi ...

AIRC presenta “DNA” - spettacolo tra musica e Scienza con i Deproducers e Telmo Pievani : Dopo il successo di “Planetario” (2012) e “Botanica” (2016), i quattro musicisti e produttori Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia – i Deproducers – tornano insieme con ‘DNA’, il nuovo capitolo del loro progetto musica per Conferenze Scientifiche: concepire la scienza come poesia. Al loro fianco un frontman d’eccezione, Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista. Il risultato è ‘DNA’, un’opera innovativa tra ...

La malinconia di Starobinski unì Scienza e letteratura : letteratura e Medicina. Umanesimo e scienza. Il legame è, per così dire, una patologia: la malinconia. Una 'malattia' che può essere scovata attraverso l'ermeneutica di un testo, e quindi attraverso lo stile, la struttura, il linguaggio,...

M-Team : sport - gusto e Scienza insieme contro la meningite : Un team di quattro mamme scende in campo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro la meningite, infezione grave e potenzialmente mortale. Uno sguardo a 360 gradi per prendersi cura della salute dei bambini, con anche preziosi suggerimenti sui corretti stili di vita. Nasce così M-Team, una campagna di informazione con due testimonial d’eccezione: Tania Cagnotto, campionessa olimpica di tuffi, e la food blogger Sonia ...

Perché le coppie felici tendono ad ingrassare? C'è un motivo - e la Scienza conferma - : State vivendo una storia d' entusiasmante da qualche tempo oppure avete una relazione stabile ma comunque molto soddisfacente? Attenzione, potreste correre il rischio - lo dice la scienza - di ingrassare più velocemente rispetto ai single o a chi vive un rapporto di non completamente felice. Diverse sono le ricerche a supporto di quella che oramai è diventata una certezza, ecco ...

Genova - il Tar dà torto al Comune : sì al manifesto contro l’obiezione di coScienza dei medici : Dai prossimi giorni anche Genova sarà tappezzata dai manifesti “Testa o croce? Non affidarti al caso” mirante a sensibilizzare l’opinione pubblica circa la scelta dei propri medici. A decidere che la campagna dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti non lede il buon gusto e garantisce il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona è la sentenza, pubblicata il 3 marzo, dal tribunale amministrativo regionale della ...

Il tuo gatto è nevrotico? Secondo la Scienza rispecchia semplicemente la tua personalità : Abbiamo appena terminato la nostra giornata di lavoro, posiamo la macchina in garage e saliamo al nostro appartamento. Giriamo la chiave nella serratura e, un attimo prima di farle fare l'ultimo ...

Morbillo - nuovo studio conferma : il vaccino MPR non provoca autismo. “Su questa questione - la Scienza è consolidata” : Il vaccino contro Morbillo, parotite e rosolia (MPR) non aumenta il rischio di autismo e non provoca l’autismo nei bambini che sono a rischio, secondo un nuovo studio condotto su oltre 650.000 bambini. I ricercatori dello Statens Serum Institut della Danimarca hanno utilizzato un registro demografico per valutare se il vaccino MPR aumentasse il rischio di autismo nei bambini nati in Danimarca tra il 1999 e il 2010. Un totale di 657.461 bambini è ...

Arriva “Festival della Scienza e dell’Ingegneria” con ricercatori e spettacoli teatrali : Si terrà a Palazzo Sirena di Francavilla al Mare il 6 e 7 marzo (ingresso libero) il “Festival della Scienza e dell’Ingegneria” promosso dalla “Società Italiana della Scienza e dell’Ingegneria” (SIdSI) La manifestazione è in collaborazione con l’Università dell’Aquila, con il patrocinio della SIdSI già ideatrice di iniziative rivolte al mondo giovanile con la collaborazione di prestigiosi Enti quali l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ...

Minacce a Massimo Gandolfini : Scienza Vita - 'condividiamo con lui la difesa della vita e della dignità di ogni persona' : 'L'Associazione Scienza &vita, col suo presidente e tutto il Consiglio Esecutivo, partecipa tutta la propria incondizionata stima all'amico prof. Massimo Gandolfini, a lungo apprezzato e prezioso collaboratore nel ...

Capelli bianchi : come fermare la crescita secondo la Scienza : In futuro per sconfiggere i Capelli bianchi assumeremo delle pillole. Lo svela una ricerca scientifica che ha identificato il meccanismo che genera la comparsa di quello che per molte donne è un vero problema. Lo studio è stato realizzato dagli esperti della University College of London ed è apparso sulla rivista scientifica Nature Communications. Gli studiosi sono riusciti ad identificare il gene responsabile della comparsa dei Capelli grigi, ...

