Mertens | «La Cina? Qui sto bene | non voglio andare via»

(Di domenica 17 marzo 2019) Dries, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro l’Udinese: «Segnare fama l’importante sono i tre punti. Abbiamo subito due gol stupidi e non si può. Sono tre punti molto importanti dopo un pareggio in cui meritavamo di più».Cali di tensione?«Sono anche gli avversari che giocano. Ma può essere anche un po’ di stanchezza perché giochiamo tante partite. Meritavamo di vincere stasera»I tuoi numeri«Sono arrivato ad 11 assist quest’anno e mi fa molto piacere al pari del gol».In«Non lo so, mi manca ancora un anno. di contratto, poi vediamo. Qui sto, nonvia. Con i giocatori che abbiamo possiamo far, vogliamo dare il massimo in Europa»L'articolo: «La? Qui sto, nonvia» ilNapolista.

