Internet lento | come risolvere

Alle origini del web : Internet fa festa e viaggia - lento - nel passato : Facendo doppio clic su ogni voce, ad esempio 'Politica', 'Mondo', 'Cronache' non si apriranno i contenuti realmente disponibili in quel momento sulle varie sezioni ma semplicemente un'altra ...

Salento choc : famiglia schiava di Internet chiusa in casa da 2 anni. Piaghe - niente sonno - mangiavano solo dolci : L'unico strumento di comunicazione col mondo era il web. Non si curavano più della loro igiene , passavano ore ed ore davanti al computer , mangiando solo caramelle, biscotti e merendine. I quattro ...

La famiglia del Salento chiusa in casa due anni schiava di Internet : Per due anni e mezzo auto segregati in casa, incollati al computer, nutrendosi solo di merendine, biscotti e caramelle pur di non uscire di casa. Così avrebbe vissuto una famiglia del Nord Salento, in pratica tutti veri e propri schiavi di Internet. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il figlio quindicenne avrebbe anche rischiato di cadere nella trappola della Blue Whale, il folle gioco che spinge gli adolescenti al ...