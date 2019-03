F1 – Verstappen soddisfatto in Australia | “è andata meglio rispetto alle aspettative”

F1 – Bottas non realizza - Hamilton pronto a lavorare con gli ingegneri e Verstappen soddisfatto : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Australia : Bottas senza parole, Hamilton pronto a lavorare per migliorare e Verstappen soddisfatto: le prime parole dei tre protagonisti del Gp d’Australia prima di salire sul podio La prima gara della stagione 2019 di F1 non ha lasciato delusi gli appassionati delle quattro ruote: una splendida doppietta Mercedes, con Bottas ad avere la meglio sul compagno di squadra campione del mondo in carica. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, ...