Caos e sosta selvaggia sul lungomare

ilroma

(Di domenica 17 marzo 2019) NAPOLI. In attesa del sold out da parte dei turisti, Napoli, non riesce a sopportare nemmeno l'onda d'urto dei suoi stessi cittadini. Ieri ennesima domenica die di disordine suldove l'...

0554390 : Firenze, autobus bloccato dalle auto in sosta: odissea che si ripete, traffico caos / FOTO - La Nazione - kappaTI : Firenze, autobus bloccato dalle auto in sosta: odissea che si ripete, traffico caos / FOTO - Cronaca - ConosciFirenze : Firenze, autobus bloccato dalle auto in sosta: odissea che si ripete, traffico caos / FOTO - La Nazione -