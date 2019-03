Calcio Napoli | paura per il portiere Ospina | sviene in campo | portato via in barella

Napoli-Udinese 4-2 - le pagelle di CalcioWeb : bene Mertens - male Allan [FOTO] : 1/37 Cafaro/LaPresse ...

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Calcio : sorteggi coppe - Juve pesca Ajax - per Napoli c'è Arsenal : Urna tutto sommato benevola per la Juve, molto meno per il Napoli. Ajax e Arsenal: queste le avversarie nei quarti di Champions ed Europa.

Calcio : Europa League. Napoli ko Salisburgo ma va ai quarti / foto : Calcio: Europa League. Baku e' un po' piu' vicina. Il Napoli esce battuto dalla Red Bull Arena ma oggi sara' spettatore interessato del sorteggio

Salisburgo-Napoli 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Milik ancora in gol [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Calciomercato : Napoli. De Laurentiis insigne? non ha prezzo : De Laurentis: "Insigne non e' sul mercato perche' nessuno finora ce l'ha chiesto e non mi risulta interesse da nessuna parte. E' giocatore appetibile

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli vola a Salisburgo per chiudere la pratica nel ritorno ottavi di finale : Missione quasi compiuta per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea tornerà in campo giovedì 14 marzo alle ore 18.55 in Austria per affrontare il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Considerando il risultato della sfida di settimana scorsa al San Paolo, vinta brillantemente dagli azzurri con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Milik e Fabian Ruiz e all’autorete di Onguené, il rischio ...

Calcio : serie A. Sassuolo-Napoli 1-1 - Insigne dopo Berardi : E' terminata 1-1 la sfida fra il Sassuolo e il Napoli. Al "Mapei Stadium" le reti che hanno decretato il risultato sono giunte nella ripresa

Calcio serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : 19.53 Il Napoli pareggia in casa del Sassuolo e la Juventus è a +18. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia esce un 1-1 che cuce un altro pezzo di scudetto sulle maglie bianconere.Ancelotti si affida a Mertens e Insigne. Per De Zerbi, Pegolo in porta al posto di Consigli. Insigne subito pericoloso, poi Boga per il Sassuolo. Occasioni Napoli per Ounas e Verdi. Finale di tempo con chance neroverde di Rogerio.Berardi porta avanti il Sassuolo in ...

Sassuolo-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/17 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Napoli - Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista : Calciomercato Napoli – Il mercato del Napoli non si ferma, l’occhio vigile di Giuntoli e De Laurentiis non smette di funzionare nemmeno nel pieno della stagione. Solo nomi e molto fantamercato? Possiamo dire di no, perché il Napoli segue questi profili già da un po di tempo. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il […] L'articolo Calciomercato Napoli, Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista ...

Napoli-Salisburgo 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/26 Cafaro/LaPresse ...

Biglietti Sassuolo-Napoli - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di Calcio : Si giocherà domenica alle ore 18 la partita del 27° turno del campionato di Serie A che mette di fronte Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa ormai abituale dei neroverdi. La formazione di casa viaggia a quota 31 punti in classifica, all’undicesimo posto, mentre quella partenopea è seconda con 16 punti di ritardo dalla Juventus, ma otto di vantaggio sul Milan terzo. Il Napoli viene dalla sconfitta al San Paolo contro i ...