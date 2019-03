Spalletti-Inter | decisivo il derby | in lizza Mourinho | Conte ed Allegri

Milan Inter formazioni probabili - le scelte di Gattuso e Spalletti : Milan Inter formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 20.30 scenderanno in campo Milan e Inter: il derby sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e […] L'articolo Milan Inter formazioni probabili, le scelte di Gattuso e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan-Inter - Spalletti in conferenza stampa col rischio esonero : MILAN INTER, Spalletti e il rischio esonero – Potrebbe essere l’ultima conferenza stampa di Luciano Spalletti da allenatore dell’Inter. Il tecnico toscano è dato da molti sulla graticola dopo la cocente eliminazione in Europa League, che fa seguito ad un periodo di forma non entusiasmante, e potrebbe pagare a caro prezzo un’eventuale sconfitta (con brutta […] L'articolo Milan-Inter, Spalletti in conferenza stampa ...

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Inter - Bucchioni svela : Zhang furibondo con Icardi - Spalletti via : L’eliminazione in Europa League contro l’Eintracht Francoforte fa discutere non poco in casa Inter. I nerazzurri hanno dovuto affrontare il match di ritorno contro i tedeschi in piena emergenza. A far rumore però è stata soprattutto l’assenza di Mauro Icardi. L’ormai ex capitano ha continuato a lavorare a parte, non mettendosi a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Una situazione che sta cominciando a indispettire anche i ...

Panchina Inter - Spalletti a rischio : per i bookmaker il favorito è uno solo : Pesa tanto la sconfitta ed eliminazione di ieri dall’Europa League per l’Inter. Per i nerazzurri, penalizzati anche da alcune importanti assenze, c’è adesso il derby. Perisic e compagni non ci arrivano nel momento migliore, avrebbero anzi preferito affrontare i cugini (molto più in forma) in un altro periodo della stagione. Ma la sfida contro il Milan rappresenterà molto in primis per Luciano Spalletti, il cui risultato ...

Inter - Marotta : "Spalletti non ha colpe - su Icardi resto ottimista" : Nonostante i tanti problemi che affliggono l' Inter , in campo e fuori, Beppe Marotta cerca di restare positivo sul presente e sul futuro nerazzurro. "Il nostro obiettivo resta la qualificazione alla ...

Inter - un fallimento totale con l'incubo derby all'orizzonte : difendere il quarto posto la vera impresa. E Spalletti rischia : Fuori da tutto e con la prospettiva angosciante che la crisi non sia culminata nella disfatta contro l' Eintracht . Domenica c'è il derby, contro un Milan che viaggia a velocità doppia e che ora come ...

Inter - rabbia social dei tifosi contro Spalletti : "Dimettiti" - "Fai schifo" : #SpallettiOut - MinaInterista, @MinaInterista, 14 marzo 2019 Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?

Formazioni Milan-Inter : le probabili scelte di Gattuso e Spalletti nel derby : Banco di prova importantissimo per il Milan, che domenica sera dovrà vedersela contro l’Inter in un derby della Madonnina che promette scintille. Attualmente, i rossoneri sono terzi in classifica con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri. La squadra allenata da Spalletti non sta vivendo un buon momento, come dimostra l’eliminazione in Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte. Di seguito, le probabili Formazioni ...

Inter-Eintracht - Spalletti : “Troppa pressione - ci siamo innervositi. Su Keita ho sbagliato io” : Brutta Inter. I nerazzurri perdono in casa ed escono dall’Europa League, l’Eintracht passa col risultato di 0-1 e va avanti nella competizione. Le assenze pesano, ma i milanesi non danno mai l’impressione di poter far male, e di fatto non si rendono mai effettivamente pericolosi. Al termine del match, le parole del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di TV8: “Abbiamo perso subito l’equilibrio e commesso ...

Inter-Eintracht - Spalletti : “Il gol a freddo ci ha innervositi” : INTER EINTRACHT Spalletti – L’Inter dice addio all’Europa League perdendo in casa con l’Eintracht Francoforte al termine di una gara opaca e sottotono. Inizio da incubo per la squadra di Spalletti, salvata dalla traversa su tiro di Haller dopo appena tre giri d’orologio, ma costretta comunque ad andare sotto al 6′ a seguito di una leggerezza […] L'articolo Inter-Eintracht, Spalletti: “Il gol a ...

Inter sconfitta e delusa - Spalletti a testa bassa : “sono mancate tante cose ma… non avevo alternative”” : Luciano Spalletti ha parlato a seguito della sconfitta dell’Inter contro l’Eintracht di Francoforte, nerazzurri fuori dall’Europa Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Eintracht di Francoforte. La squadra nerazzurra non si è qualificata per i quarti di finale di Europa League, ma Spalletti deve guardare avanti e pensare a non far abbattere la squadra ...

VIDEO Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Jovic elimina gli uomini di Spalletti : L’Inter saluta l’Europa League perdendo in casa per 0-1 contro l’Eintracht Francoforte: gli uomini di Spalletti, dopo lo 0-0 dell’andata subiscono la rete decisiva di Jovic al 6′. I nerazzurri non riescono a ribaltare la partita, se dicono addio alla seconda competizione continentale. Ora resta la corsa ad un posto in campionato che valga la qualificazione alla prossima Champions League. GLI Highlights DI ...