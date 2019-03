Loredana Bertè | anni | figli e carriera | le curiosità sull’artista

termometropolitico

(Di sabato 16 marzo 2019), lee vita privata Non sarà una signora, ma si è costruita un’ immagine decisamente più affascinante: è, di cui oggi riscopriamo le tappe principali del suo percorso artistico, che è stato spesso il portato di un vissuto travagliato e mai compiacente. È acclamata come una delle rockstar più importanti d’ Italia, che parte dal Piper, negli ormai lontani’60 per poi mettere a segno un successo dopo l’ altro. Ripercorriamo la storia di questa artista, che ha avuto occasione di ritornare recentemente sulle scene televisive, oltreché di riappropriarsi di spazi radiofonici (merito del featuring con il gruppo salentino Boomdabash).: Biografia eha compiuto 68il 20 settembre, ma lo spirito ribelle che l’ ha sempre contraddistinta non si è mai ...

trash_italiano : LOREDANA BERTÈ AD #AMICI18 BEST REGALO EVER. - IlContiAndrea : Graditi ritorni. Loredana Bertè in giuria ad #Amici18 (fonte D. Maggio) - RAffatigato1 : @Fiorello @AdrianoPanatta @radiodeejay Pillole speranzose per i tignusi (pelati) come me al rosariodellasera da so… -