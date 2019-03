Da riscatto laurea a carcerati | tutte le novità

Decretone - per riscatto della laurea agevolazioni anche dopo i 45 anni. Nella notte spunat colf-tax - poi ritirata : anche gli ultra 45enni potranno riscattare la laurea con le agevolazioni previste dal Decretone. Lo prevede un emendamento della Lega al provvedimento approvato in tarda nottata dalle...

Pensioni - si allarga il riscatto della laurea agevolato : sconto anche per gli over45 : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato approvato in commissione alla Camera e lunedì arriverà all'esame dell'Aula. Molte le modifiche al provvedimento, a partire dall'allargamento della platea che potrà accedere al riscatto della laurea agevolato. Ecco tutte le modifiche apportate a reddito di cittadinanza e quota 100.Continua a leggere

riscatto laurea under 45 Inps : domanda e requisiti - come farla : Riscatto laurea under 45 Inps: domanda e requisiti, come farla Il Riscatto laurea agevolato anche per gli under 45 darà la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro oppure di ottenere un assegno pensionistico più elevato. Con una recente circolare (n. 36 del 5 marzo 2019) l’Inps ha chiarito alcuni aspetti legati al Riscatto laurea, e in particolare ai requisiti richiesti e alle modalità di presentazione della domanda. La voce 3 della ...

riscatto laurea Inps 2019 : detrazioni fiscali e costo. Il nuovo sconto : Riscatto laurea Inps 2019: detrazioni fiscali e costo. Il nuovo sconto Riscatto laurea 2019, costo e detrazioni Nello stesso decreto attuativo che conterrà Quota 100 e Reddito di cittadinanza potrebbe trovare spazio anche una misura riguardante le nuove modalità per il Riscatto della laurea. Riscatto laurea Inps: come si fa adesso Attualmente, il percorso universitario tra laurea e laurea Magistrale è di almeno 5 anni. Un arco di tempo non ...