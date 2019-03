Conte pronto a firmare l' accordo con la Cina Ma la Lega è di traverso

The Times : 'Conte pronto a portare il Chelsea in tribunale' : LONDRA, INGHILTERRA, - Antonio Conte chiede i suoi soldi, il Chelsea non ci sente. Ecco perché, secondo il 'The Times', alle due parti non resta che andare in tribunale per trovare una soluzione. Dopo ...

Tav - Conte : forti dubbi sull’opera. Salvini : «Di Maio dice no? Pronto ad andare fino in fondo» : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier a Palazzo Chigi che ha anche escluso una possibile crisi di governo. Tuttavia ha ammesso le divisioni: «Le posizioni di M5s e Lega sull’opera restano contrapposte» . Nella serata di giovedì la tensione è salita ulteriormente con il botta e risposta a distanza tra i due vicepresidenti del consiglio. Luigi Di Maio ha ...

Pirlo - il vice è pronto per la Juve di Conte : ... quando con la sua espressione immutabile sforna taglienti giudizi, senza diplomatiche circonvoluzioni verbali, il richiamo del campo è forte per l'ex geniale regista campione del mondo nel 2006. ...

F1 – Giovinazzi pronto a volare a Melbourne : “devo togliere un po’ di ruggine ma sono Contento” : Le sensazioni di Giovinazzi al termine del suo lavoro in pista nei test di Barcellona Manca solo una giornata prima del termine dell’ultima sessione di test invernali di F1 prima dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. Oggi per l’Alfa Romeo ha girato in pista, sul circuito del Montmelò, Antonio Giovinazzi, che ha chiuso la sua giornata di lavoro con l’ottavo tempo, dando appuntamento alla sua ...

TAV - "pronto" supplemento analisi costi benefici chiesto da Premier Conte : La Commissione per accertare costi-benefici della TAV coordinata dal professor Marco Ponti ha condotto un supplemento di analisi sulla Torino-Lione, richiesta espressamente dal Presidente del ...

Al via la demolizione del Ponte Morandi. Conte : il nuovo pronto nel 2020 : Il Presidente del Consiglio presente sul cantiere ha parlato di un momento di riscatto per il paese. Spuntano intanto altri report alterati sulla criticità del viadotto prima della tragedia del 14 ...

Inter - da Conte a Dybala : Marotta pronto a stravolgere tutto (RUMOR) : La crisi dell'Inter non riesce ad avere fine. Dopo essere stati eliminati in Coppa Italia ai quarti contro la Lazio ai calci di rigore, i nerazzurri hanno subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato contro il Bologna e ora rischiano di essere risucchiati nella lotta per la zona Champions. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è terza in classifica con 40 punti, ma ora ha solo quattro e cinque punti di vantaggio rispettivamente su ...

Inter - il futuro è pronto Conte ha portato Marotta Spalletti sempre più solo : di Magari tra qualche mese si scoprirà che all'Inter l'uovo è nato prima della gallina. Sarà il giorno in cui si saprà che non è stato Beppe Marotta a portare Antonio Conte all'Inter, ma l'esatto ...

Antonio Conte è pronto a tornare in pista : “mi manca il campo” e sull’Inter… : Antonio Conte ha parlato del suo futuro che potrebbe essere nuovamente in Italia, dente ancora avvelenato con il Chelsea, club che adesso è nelle mani di Sarri “Dall’Inter non ho ricevuto nessuna offerta“. Lo dice l’ex allenatore di Juventus e Chelsea, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport. “Il campo mi manca -aggiunge Conte- ma avevo deciso di prendermi quest’anno di riposo e sono molto sereno. Sono ...

Marotta chiama Conte - l’ex tecnico bianconero pronto per giugno : Marotta chiama Conte, l’ex tecnico bianconero sarebbe infatti disponibile a trasferirsi ad Appiano gentile già da giugno.Le dichiarazioni riportate da Calciomercato.com “Marotta ci sta già lavorando, in pieno accordo con la proprietà cinese. Il nome sul taccuino è uno di quelli che fa rumore, un profilo che lo stesso Zhang aveva già incontrato in gran segreto in passato, anche se alla fine non era arrivata la fumata bianca. L’Inter ha ...

Giuseppe Conte pronto a non discutere più di immigrazione con l’UE : Giuseppe Conte pronto a prendere una posizione netta sulla questione immigrazione con l’UE A dirlo è Giuseppe Conte che nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos punta il dito contro l’Unione europea e gli euroburocrati. “Qualsiasi comunità, se lasciata sola, avrà difficoltà a fronteggiare i venti contrari di coloro che mettono una nazione contro l’altra a proprio vantaggio”, ha spiegato il premier ...

Reddito e pensioni - decretone pronto : in corso il Cdm. Conte : reddito e pensioni - risorse ok : Al summit di stamani, durato oltre un'ora, con il premier Giuseppe Conte hanno partecipato i due vicepremier Matteo Salvini e Di Maio, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura ...