B Motor show la sfida delle auto green

laprovinciadilecco

(Di sabato 16 marzo 2019) Si apre oggi il B, il salone dell'mobile e del motociclo, ospitato nello spazio espositivo e congressuale di LarioFiere. L'inaugurazione è alle 10 di questa mattina, per un appuntamento ...

riptv2010 : Questa sera alle 22:30 su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 di SKY), e in replica lunedì, va in o… - SupercarMiami : Bugatti La Voiture Noire, Bugatti Chiron Divo & Chiron Sport Closer Look at Geneva Motor Show 2019 - SeatComotors : ??Ci siamo?? ?Brianza Motor Show 2019? #SEAT #Comotors #Cupra -