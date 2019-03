Lazio | Cataldi | ' Rivedo spesso il gol nel derby | ora testa al Parma'

Lazio - Cataldi e quel gol che cambia tutto. "Io qui a vita? Perché no" : Ancora me lo rivedo ogni tanto quando capita, è stato un momento incredibile in cui mi sono sentito la persona più felice del mondo. È stata un'azione corale, eravamo in pieno controllo della partita"...

La Lazio si prende il derby : Roma ko 3-0 con Caicedo-Immobile-Cataldi : La Lazio di Simone Inzaghi si conferma in un buon stato di forma, batte la Roma di Eusebio Di Francesco con il risultato di 3-0, frutto di una rete nel primo tempo di Caicedo e di due nel secondo tempo con il rigore di Immobile e la rete di Cataldi, e si porta a meno tre dai cugini con ancora un partita da recuperare, quella contro l'Udinese. La sfida è stata ben giocata dai biancocelesti che hanno legittimato la vittoria frutto di una ...

