Bjork ripubblica i suoi album in formato audiocassetta in edizione limitata

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il vinile, grazie al suo fascino vintage, si è preso la sua rivincita nei confronti dello streaming musicale e del CD, ma ora l'potrebbe rappresentare la nuova frontiera del collezionismo per gli appassionati del settore. A trainare questo nuovo revival per la musica su nastro è Björk. L'artista islandese ha deciso dire tutti iinin. L'annuncio della nuova collection è stata diffusa dalla stessa Björk su Twitter.... we have another surprise for you ... we are very happy to release a line of limited edition cassette tapes pre-order: https://t.co/9id3fTtlNUpic.twitter.com/IZ7P8v9WXo— björk (@) March 14, 2019Le nove cassette di Björk possono essere acquistate in un unico cofanetto al costo di 69,99 sterline. Il packaging rivisita graficamente le copertine ...

