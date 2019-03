TIM | non si è discusso delle dimissioni di Fulvio conti

Live - Non è la d'Urso - il Live SenTIMent : come (e se) funziona : Avete presente quei tablet all'uscita dei negozi che servono a registrare i giudizi dei clienti che hanno appena usufruito dei servizi del centro? Pollice recto o pollice verso, simboli di un'esperienza rispettivamente positiva o negativa, che esprimono in sintesi il Sentiment relativo a una determinata prestazione. Da tempo, la pratica della Sentiment analysis è sbarcata anche in televisione e consente alle trasmissioni di rendere note ...

Sci alpino - la tedesca Rebensburg si prende il superG di Soldeu : otTIMo terzo posto per Federica Brignone : Si chiude con la vittoria della sciatrice tedesca il superG di Soldeu, dietro di lei Tippler e Brignone. La Coppa di Specialità va alla Shiffrin, oggi quarta al traguardo Vitktoria Rebensburg vince il superG femminile di Soldeu, centrando così la diciassettesima vittoria in carriera. Una prestazione solida quella della sciatrice tedesca, capace di balzare al comando della classifica nonostante il quindicesimo posto della start list. Niente ...

Leonardo - Profumo : invesTIMento in Alitalia non sarebbe strategico : Roma, 14 mar., askanews, - "Non vedo alcun significato strategico che giustifichi un eventuale investimento" in Alitalia. Lo dice l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in un'...

Daniel Ricciardo F1 - GP Australia 2019 : “Risposte incoraggianti nella seconda setTIMana di test - ma non sappiamo ancora valutare la nostra posizione” : Il primo weekend di gare della stagione di Formula 1 si è aperto come di consueto a Melbourne (Australia) con la conferenza stampa dei piloti del giovedì, anche se l’incontro con i media è stato certamente condizionato dalla terribile notizia della morte del Race Director Charlie Whiting all’età di 66 anni per un embolia polmonare. Uno dei protagonisti più attesi di questa prima tappa della stagione è certamente il beniamino del ...

AnTIMafia - Lo Voi : “Alla procura di Palermo manca il 25% dei magistrati. Non ci sono aule per videoconferenza” : A Palermo mancano un quarto dei magistrati di cui la procura avrebbe bisogno. E non ci sono neanche abbastanza aule attrezzate per la videconferenza: l’effetto è che una “contrazione dell’efficacia” del 41 bis, il carcere duro per detenuti mafiosi. A dirlo è Francesco Lo Voi, il capo dell’ufficio inquirente siciliano, durante un’audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. “La procura di ...

Giulia Sarti - l’appello del garante della Privacy : “Non diffondere immagini inTIMe” : Solidarietà da tutto il mondo politico a Giulia Sarti per le voci secondo cui in queste ore circolerebbero delle immagini intime della deputata che si è autosospesa dal M5s per il caso Rimborsopoli. Il garante della Privacy si appella a tutti i media chiedendo di non pubblicare le immagini. Il presidente della Camera, Roberto Fico, parla di un fatto "vergognoso".Continua a leggere

Nonostante il caos delle ulTIMe setTIMane - Wanda Nara è stata premiata : Nonostante il caos delle ultime settimane, Wanda Nara è stata premiata Il caso legato a Mauro Icardi tiene banco in casa Inter da ormai un mese e la principale accusata di tutto questo caos è stata la moglie e agente dell’attaccante nerazzurro, Wanda Nara. La modella argentina è stata bersaglio di critiche, insulti e anche atti intimidatori per tutto questo periodo e tirata in ballo da ogni giornale. Ma per lei oggi è arrivata una ...

Violenza sulle donne : gelosia - delusione - risenTIMento? Sono aggravanti non attenuanti! : Altra sentenza pericolosissima per i diritti delle donne e per il contrasto alla Violenza sulle donne a Genova. Un pubblico ministero aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante.Il giudice, per questo, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Nella motivazione della ...

Rapp Femminile - Casiraghi non basta le Azalee vincono all'ulTIMo : Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale . Abbiamo attivato la sezione PREMIUM , un servizio riservato agli abbonati.

Gelo artico tra Fialdini e TIMperi : "Non mi toccare più" : Continua la convivenza forzata di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a "La Vita in Diretta". Sarà il carattere fumantino e peperino di entrambi ma l'alchimia tra i due conduttori è sempre precaria. ...

Non solo setTIMane della moda : a Milano la prima «pet week» : ... come spiegano Arianna Dudine, direttrice dell'evento, e Roberta Guaineri, assessore al Turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano. «Tutto nasce da un sogno, che in parte è già realtà: ...

Slitta il decreto "sblocca-cantieri" - Conte : "Non lo approveremo questa setTIMana" : "Basta che si faccia in fretta", sottolinea il ministro dell'Interno. Venerdì il presidente del Consiglio incontrerà costruttori e Regioni