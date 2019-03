Riconosciuto e fermato rapinatore che minacciò con coltello suo coetaneo

romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Roma – Un carabiniere libero dal servizio, in forza alla Stazione Carabinieri Roma Madonna del Riposo, mentre era a bordo del suo scooter e percorreva via Urbano II, haune non ha esitato ad inseguirlo e a bloccarlo.A finire in manette, sottoposto a fermo d’indiziato di delitto, e’ un cittadino tunisino 19enne. La rapina era avvenuta la sera dello scorso 9 marzo, in piazza Giureconsulti, sulle scale della stazione metropolitana Cornelia. L’uomo avvicino’ uno studente romano 19enne e gli strappo’ la collana e due bracciali in oro, sotto la minaccia di una serramanico.Fondamentale e’ stata la descrizione dettagliata, fornita dalla vittima in sede di denuncia, presentata ai Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, che ha consentito da subito un chiaro identikit del malfattore. Portato in caserma dal ...

