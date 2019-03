' Rape Day' | il videogioco della violenza sulle donne è stato rimosso dal web

Caso Rape Day : in UK un parlamentare chiede l'intervento del governo contro le pratiche di Valve : Un membro del parlamento britannico ha chiesto l'intervento del governo contro le pratiche di Valve in seguito all'aspra polemica su Rape Day.In una dichiarazione riportata da Gamesindustry.biz, la deputata del partito nazionale scozzese Hannah Bardell ha parlato di "materiale assolutamente aberrante", e ha detto che il governo deve "impegnarsi per risolvere questo problema per sempre"."Il contenuto di questo gioco è completamente pervertito", ...

Rape Day : Valve nell'occhio del ciclone a causa di un gioco che consente lo stupro comparso su Steam : Nel giugno dell'anno scorso Valve decise di assumere una posizione particolare in tema di censure. In parole povere "su Steam tutto è permesso" a patto che non si tratti di qualcosa di illegale o di trolling evidente. Una forma di lassismo che per alcuni coincide con libertà assoluta e per altri coincide con una sorta di menefreghismo di una compagnia che non vuole impegnarsi per regolamentare seriamente i contenuti presenti nel catalogo della ...