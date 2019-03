Oroscopo del giorno 16 marzo - 2^ sestina : ottimo sabato in amore per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno sabato 16 marzo è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le predizioni su amore e lavoro per i segni da Bilancia fino a Pesci. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutato questo inizio weekend, non è così? Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti ...

Oroscopo fine settimana 16-17 marzo : Bilancia stressata - Pesci vincente : Il weekend da sabato 16 a domenica 17 marzo sarà ricco di sorprese per il Sagittario, mentre rappresenterà un momento di grande recupero per il Capricorno. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per questo fine settimana. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio e Venere sono nel vostro segno e porteranno grandi giovamenti nella vostra vita. In questo periodo dell'anno vi sentite molto forti e pensate che nulla possa ...

Pesci : Nel 2014 la Nasa ha inviato la sonda Maven in orbita intorno a Marte. Il costo della missione è stato di 671 milioni di dollari. Poco dopo anche il governo indiano ha spedito il suo veicolo, il Mangalyaan, in orbita intorno al pianeta rosso,... Leggi

Oroscopo del giorno 15 marzo - ultimi sei segni : spettacolare venerdì a Pesci e Sagittario : L'Oroscopo del giorno venerdì 15 marzo 2019 è pronto a portare ottime novità soprattutto in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati di questo venerdì? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questo fine settimana lavorativo. In questo caso parlando in relazione ai soli sei segni analizzati in questo contesto, ...

Oroscopo 19 marzo : Capricorno stacanovista - nuove conoscenze per i Pesci : In questo martedì 19 marzo 2019 troviamo Nettuno, Mercurio ed il Sole in Pesci. Inoltre Giove transiterà in Sagittario e Venere in Acquario mentre Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte nel segno del Toro. Luna in Vergine ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Ariete irritabile Ariete: il nervosismo regnerà sovrano questo martedì per i nati del segno. Gli Astri poco ...

Oroscopo Paolo Fox domani - giovedì 14 marzo 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : ...Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica ...

Morto a Pescia Adriano Incerpi : era uno degli ultimi partigiani - aveva 93 anni : Era uno degli ultimi sopravvissuti della Resistenza. Protagonista di diverse azioni contro il regime fascista e poi contro l'occupazione nazista sulle colline della Valleriana. I funerali giovedì nella chiesa di San Lorenzo.Continua a leggere

L'oroscopo del 14 marzo : novità per il Cancro - giovedì importante per Pesci e Gemelli : Non mancano sorprese nelL'oroscopo di giovedì 14 marzo 2019. SI prospettano delle ore piene di novità interessanti ma non per tutti. Sarà una giornata importante oppure di quelle sottotono? Scopriamolo subito attraverso le previsioni delle stelle per tutti i 12 segni dello zodiaco. Oroscopo del giorno 14 marzo, previsioni da Ariete a Vergine Ariete: dovete avere più fiducia in voi stessi e farvi coinvolgere maggiormente nel lavoro. Rinunciate a ...

Addio Pesci : gli oceani si stanno svuotando : ... crostacei e molluschi sparse il tutto mondo, per un totale di 124 specie distribuite in 38 ecoregioni marine. I modelli matematici utilizzati dagli scienziati hanno dimostrato che dal 1930 al 2010 ...

Nei mari più plastica che Pesci - stock ittici in caduta libera : ecco cosa sta accadendo : Nel mondo c'è anche chi sostiene vi siano una moltitudine di specie che, in controtendenza, stanno godendo di un momento particolarmente positivo, ma anche in questo caso si tratterebbe di un "...

Oroscopo Pesci - marzo : bella ripresa sentimentale - grandi progetti sul lavoro : Previsioni astrologiche per questo mese di marzo in merito all'amore, il lavoro e la salute per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Di seguito, i consigli per affrontare nel migliore dei modi il mese in corso, con giornate più o meno favorite da sfruttare per ottenere buoni risultati. Ecco le stelle di marzo per i nati sotto il segno dei Pesci. Nel mese di febbraio, l'ultimo segno zodiacale ha vissuto dei momenti di distrazione che hanno ...

Oroscopo del giorno 13 marzo - 2ª sestina : ottimo mercoledì per Acquario - Scorpione e Pesci : L'Oroscopo del giorno mercoledì 13 marzo 2019 è disponibile a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dall'Astrologia al terzo giorno di questa settimana. Partiamo pure con il dare una prima infarinatura sui segni migliori e peggiori di mercoledì interrogando le stelle in merito ai settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Diciamo subito che la giornata di prossimo arrivo nasce sotto i buoni auspici della Luna ...

Oroscopo 14 marzo : Cancro confuso - passi avanti per Vergine - Pesci ambizioso : L'Oroscopo di giovedì 14 marzo vede i nati sotto il segno del Capricorno molto riflessivi, mentre i Gemelli sono in recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo molto spesso vi soffermate su relazioni che non hanno futuro. Siete intrigati dalle cose complicate, ma poi finite sempre per rimetterci e soffrire. Cercate di concentrarvi sulle cose concrete e otterrete ottimi ...

Sanremo - sui carri che esplodono di fiori nuotano balene e Pesci luna : Con il tradizionale «Corso fiorito» a Sanremo ieri quattordici carri dedicati al mondo del mare hanno sfilato davanti a 40 mila persone arrivate soprattutto dal Nord-Ovest. La città del Festival ha celebrato la festa di primavera che affonda le radici nella Belle Époque con l'...