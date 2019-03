Mara Venier con i miei nipoti sono una nonna rock

Mara Venier confessa : 'I competitor di Domenica In mi hanno procurato dispiacere' : La conduttrice del noto programma Domenicale, Domenica In, si è concessa ai microfoni di una nuova intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa "Oggi". Ebbene, Mara Venier, ha deciso di aprirsi in toto, a margine della sua vita, la sua carriera e non solo, rivelando cioè quello che ha provato in determinate circostanze presentatesi online. Mara Venier e lo sfogo sulla sua carriera e non solo Nel corso dell'ultima intervista rilasciata al ...

Domenica In - Mara Venier bullizzata : il durissimo sfogo e un sospetto - ce l'ha proprio con lei? : Nonostante gli ottimi ascolti, Mara Venier è stata presa di mira per la sua conduzione di Domenica In. La presentatrice non ha fatto il nome, ma si è limitata a dire che alcuni commenti rilasciati sui social dai suoi competitors l'hanno rattristata. In un’intervista al settimanale Oggi la Venier ha

Mara Venier su Riccardo Fogli all’Isola : “Mi domando cosa ci faccia” : Mara Venier dice la sua su Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi Il caso che ha indignato i telespettatori e che ha fatto prendere a Mediaset una decisione drastica (licenziare capoprogetto e diversi autori de L’Isola dei Famosi) è quello inerente a Riccardo Fogli il quale potrebbe essere stato tradito dalla moglie Karin Trentini. A parlare di questo caso è stata Mara Venier in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: ...

Mara Venier - i competitors di Domenica In? “Mi hanno procurato dispiacere” : Mara Venier a Domenica In: la conduttrice è dispiaciuta Mara Venier è tornata a parlare dei competitors di Domenica In in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina insieme al nipote Giulio (figlio di Elisabetta Ferracini). “La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un […] L'articolo Mara Venier, i competitors di Domenica In? “Mi hanno procurato ...

Mara Venier difende Adriano Celentano : ‘Adrian? L’avrei fatto con piacere’ : Continua a far discutere Adrian, il cartone di Adriano Celentano la cui programmazione è stata sospesa da Mediaset e rimandata, forse, all’autunno. Dopo le dichiarazioni piuttosto dure di Michelle Hunziker, che era stata coinvolta nel progetto ma ha poi abbandonato, e quelle di Teo Teocoli, arrivano ora le parole di Mara Venier, che sta lavorando a una fiction – La fioraia del Giambellino – proposta da Claudia Mori: “Se ...

Mara Venier super nonna e casalinga su Instagram. E dice la sua su Celentano : Mara Venier, perfetta donna di casa, su Instagram svela il suo lato privato. La presentatrice ha pubblicato una foto sul suo profilo social mentre spazza il terrazzo di casa e commenta: “Sveglia dalle cinqueeeeeeee…..stamattina pulisco il terrazzo…..pieno di cagate dei gabbiani”. Il post esilarante piace da morire ai fan che si precipitano a risponderle: Sei un talento unico,come la forza del mare,ogni volta mi fai ...

Mara Venier vivo lontano da Nicola Carraro per questioni di salute : Sul suo profilo di “Instagram” Mara Venier ha postato il video del suo matrimonio con Nicola Carraro. Il filmato era andato in onda a “Domenica In” – in occasione dell’intervista all’ex sindaco Walter Veltroni che aveva celebrato le nozze commuovendo la conduttrice. La Venier lo ha condiviso con i suoi follower, rivelando anche un fatto molto privato che riguarda il suo legame con il marito. Una follower le avrebbe ...

Mara Venier racconta perché vive separata dal marito : Mara Venier ha postato sul suo profilo “Instagram” il video del suo matrimonio con Nicola Carraro. Il filmato era andato in onda a “Domenica In” – in occasione dell’intervista all’ex sindaco Walter Veltroni che aveva celebrato le nozze commuovendo la conduttrice. La Venier lo ha condiviso con i suoi follower, rivelando anche un fatto molto privato che riguarda il suo legame con il marito. Una follower le avrebbe chiesto il ...

Mara Venier : "Sono una nonna rock" : Mara Venier, padrona di casa di 'Domenica In', in una lunga intervista al settimanale 'Oggi', in edicola domani, ha raccontato, per la prima volta, un aspetto inedito della sua vita privata. La conduttrice, lontano dalle scene televisive, è una nonna molto affettuosa: Con mio nipote Giulio, che ha 16 anni, sono una nonna rock. Mia figlia Elisabetta Ferracini è la migliore delle mamme possibili. È attenta, premurosa e anche giustamente ...

Barbara D’Urso sfida Mara Venier? “Domenica Live vinceva per 5 ore” : Domenica Live torna a sfidare Mara Venier? La dichiarazione di Barbara D’Urso In questi ultimi mesi tra Barbara D’Urso e Mara Venier è stata guerra fino all’ultima cifra di share, in merito agli ascolti di Domenica Live e Domenica In. Le due rivali non si sono risparmiate frecciatine a vicenda tramite i rispettivi canali social ufficiali. La padrona di casa di Live – Non è la D’Urso ha smentito, però, in più ...

Mara Venier : figli - marito ed età. La carriera televisiva : Mara Venier: figli, marito ed età. La carriera televisiva Mara Venier, carriera e vita privata Storico volto dello spettacolo e del cinema italiano, Mara Venier è sicuramente una delle regine della televisione nostrana. Conosciamo un po’ meglio l’ attrice e conduttrice. Mara Venier nella vita privata Mara Povoleri, in arte Venier, nasce a Venezia nel 1950. Da piccola si trasferisce a Mestre e a soli 17 anni diventa mamma di Elisabetta ...

Mara Venier e la verità sulle nozze con Nicola Carraro : 'Ecco perché viviamo separati...' : Mara Venier ha postato sul suo profilo il video del suo matrimonio con Nicola Carraro, celebrato da Walter Veltroni. Su le ultime novità. Il filmato era andato in onda a Domenica In - in occasione ...

Domenica in - Mara Venier e il mistero di suo marito rimasto a Santo Domingo : il giallo sulla salute : Mara Venier sente tantissimo la lontananza con suo marito Nicola Carraro, rimasto a Santo Domingo mentre sua moglie è a Roma per Domenica in e i fan si interrogano sul perché Carraro non rientri in Italia. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato un video sul suo matrimonio, con un commento che ben

Mara Venier : "La salute di mio marito Nicola prima di tutto" : La lontananza dal marito Nicola Carraro rende Mara Venier sempre più nostalgica e in tanti iniziano a chiederle perché lui non rientri da Santo Domingo per starle vicino . La sorpresa che Carraro le ...