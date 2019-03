Lazio | i premi per la qualificazione in Champions

Il Gratta e Vinci premia il Lazio - a Roma vinti 2 milioni : La fortuna torna nella Capitale dove, grazie al "Nuovo 50X" Gratta e Vinci, è stata realizzata una Vincita di 2 milioni di euro.

Premiati i primi “Green Manager” del Lazio : Premiati i primi “Green Manager” del Lazio. Questa mattina l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, hanno consegnato gli attestati ai primi 35 “Green Manager”, tra cui quello della società Cotral e di alcune aziende sanitarie regionali, che hanno completato il corso di formazione promosso dalla Regione e realizzato dall’Arpa. Nel Lazio la figura del Green Manager Il ...

Diaconale : 'Dal premier Conte uno sgarbo ai tifosi della Lazio' : Se non è una polemica, poco ci manca. Ieri sera la Roma ha inaugurato la sua sede all'Eur, qui le foto , alla presenza, fra i tanti grandi ospiti, del premier Giuseppe Conte . Il Presidente del ...

Il Premier Giuseppe Conte : “sono tifoso della Roma ma non gufo Lazio” : Inaugurazione della nuova sede della As Roma, visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il tifoso Romanista ha abbracciato Totti, Bruno Conti ed altri dirigenti. “Chi è più forte in Europa, la Roma o l’Italia?”, gli ha chiesto un cronista. “Sono entrambe fortissime”, ha risposto. “Sono qui in veste di presidente del Consiglio ma anche in quella di tifoso, la Roma mi piace, la squadra ...

Loredana Bertè - il premio del pubblico di Sanremo esiste davvero : la riveLazione : Sanremo 2019, Claudio Bisio ha mantenuto la promessa: premio per Loredana Bertè Loredana Bertè è la vincitrice di Sanremo 2019 per il pubblico, non solo quello presente all’Ariston. La protesta della platea dell’Ariston è ormai storia nota, ciò che è successo ieri sera è stato abbastanza evidente e ha colpito anche i conduttori. In particolare, […] L'articolo Loredana Bertè, il premio del pubblico di Sanremo esiste davvero: la ...

Lazio - Inzaghi premia la squadra con un giorno di riposo - ma la testa è già al Siviglia : Un giorno di riposo per far rifiatare la squadra. Simone Inzaghi concede 24 ore libere ai suoi ragazzi dopo il tour de force degli ultimi giorni. L'impresa in semifinale di coppa Italia ai rigori ...

Italian Sportrait Awards 2019 - la Nazionale 3x3 candidata al premio RiveLazione Donne : ... attraverso votazione popolare, potranno concorrere al premio nato nel tentativo di dare voce a tutti gli appassionati e tifosi di sport per eleggere i migliori atleti Italiani dell'anno. I criteri ...

Calciomercato Lazio - Immobile seguito in Premier League : Calciomercato Lazio, sirene inglesi per Immobile- Le straordinarie due stagioni e mezzo alla Lazio di Ciro Immobile non potevano certo passare inosservate. E, infatti, non lo hanno fatto. Il bomber campano della Lazio, goleador principe della squadra di mister Inzaghi, si è affermato a Roma come uno dei principali (se non il principale, numeri alla […] L'articolo Calciomercato Lazio, Immobile seguito in Premier League proviene da Serie A ...

Reddito - le regioni più premiate sono Campania - Sicilia e Lazio : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato «Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di...